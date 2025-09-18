Wenn wir uns einen Hund anschaffen, dann hoffen wir ja vor allem, dass das neue Haustier unseren Alltag schöner macht. Aber das Kümmern kann auch anstrengend werden - und viele belastet das Leben mit Hund mehr, als vorher erwartet.

Das zeigt eine Studie im Fachblatt Plos One: Die Forschungsgruppe hat dazu fast 400 Erwachsene und gut 200 Kinder aus britischen Haushalten befragt, die zwischen 2019 und 2021 Welpen in die Familie aufgenommen hatten.



Raus kam: Klar macht der Hund vielen von ihnen Freude - viele Eltern gaben an, dass der Hund gut für die psychische Gesundheit ihrer Kinder ist. Aber: Mehr als ein Drittel der erwachsenen Hauptbetreuer der Hunde sagen auch, dass die Haltung eine größere Herausforderung ist, als gedacht. Hauptbetreuer waren in der Befragung fast immer (96 %) Frauen - besonders Mütter gaben an, sich mit der Verantwortung überfordert zu fühlen.



Die Forschenden geben zu Bedenken, dass die psychische Gesundheit von Frauen sowieso schon mehr belastet ist, wenn sie Mutter werden. Das Team rät, dass der Mental Load bei Frauen durch die Hundehaltung in Familien weiter erforscht werden sollte.



Und etwa jede und jeder 17. Halter sagt, auch schon mal überlegt zu haben, das Tier wieder abzugeben, weil sie etwa den Zeitaufwand unterschätzt hatten oder Probleme mit der Betreuung hatten.



