Bundesinnenministerin Nancy Faeser will, dass es leichter wird, die deutsche Staatsbürgerschaft zu kriegen.

Kinder, die in Deutschland geboren wurden und ausländische Eltern haben, sollen automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen. Voraussetzung: Ein Elternteil hat seit fünf Jahren "seinen rechtmäßigen gewöhnlichen Aufenthalt" in Deutschland. Das Bundesinnenministerium sagt, dass die Reform dazu vorankommt, der Gesetzentwurf sei so gut wie fertig.

Ein wichtiger Punkt ist auch, dass es nur noch fünf Jahre dauern soll, bis Ausländer eingebürgert werden können. Wenn sie besondere Leistungen bringen wie ehrenamtliches Engagement, sollen es sogar nur drei Jahre sein. Bisher geht eine Einbürgerung erst nach acht Jahren.

Bei Menschen ab 67 Jahren soll es ausreichen, wenn sie sich mündlich im Alltag verständigen können. Der formelle Sprachtest und der Wissenstest über Deutschland sollen für diese Altersklasse wegfallen.