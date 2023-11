Mikroplastik ist ein großes Umweltproblem - sogar in der Arktis wurden die winzigen Kunststoffpartikel schon gefunden.

Jetzt hat eine Forschungsgruppe in China nach Mikroplastik in Wolken gesucht - und dabei einiges gefunden. In einem Fachblatt schreiben die Forschenden, dass es so viel war, dass ein Einfluss der Partikel auf die Wolkenbildung nicht ausgeschlossen werden kann.

An einem gut 1.500 Meter hohen Berg fingen sie die Feuchtigkeit der Wolken ein, die in den Proben gefundenen Partikel waren nicht größer als 100 Mikrometer und konnten dadurch leicht weite Strecken durch die Atmosphäre zurücklegen. Außerdem entdeckte das Team, dass viele Plastikpartikel durch UV-Strahlung in den Wolken so verwittert waren, dass sie eine raue Oberfläche hatten. Laborversuche zeigten, dass sich Umweltgifte wie Blei oder Quecksilber ablagern konnten. Ob das Mikroplastik tatsächlich die Bildung von Wolken und Niederschlag, also das Wetter, direkt beeinflussen kann, müsste in weiteren Studien untersucht werden.