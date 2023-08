Für Lebensmittel aus der Region Fukushima in Japan hat es in den letzten zwölf Jahren in ganz vielen Ländern Einfuhrbeschränkungen gegeben - wegen der Atomkatastrophe dort.

Jetzt heben immer mehr diese Beschränkungen auf. Ganz aktuell haben das die Schweiz und Liechtenstein gemacht. Damit müssen Agrar- und Fischereiprodukte von dort nicht mehr vorher auf Strahlung getestet werden. Vorher hatte auch schon die EU die Zusatzkontrollen für Lebensmittel aus Japan gestrichen. Damit gelten jetzt nur noch in sieben Ländern Einfuhrbeschränkungen für Produkte aus der Katastrophenregion. Darunter sind zum Beispiel noch China und Südkorea. Im März 2011 hatte es im Atomkraftwerk von Fukushima einen Supergau gegeben. Nach einem heftigen Erdbeben samt Tsunami war es in mehreren Reaktoren zur Kernschmelze gekommen. Bis heute müssen die zerstörten Reaktoren gekühlt werden.