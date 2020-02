Manche Störche haben sich den Flug in ihre Winterquartiere im Süden gespart und sind wegen der milden Temperaturen einfach in Deutschland geblieben.

Laut Naturschutzbund überwinterten einige hundert Tiere hier - zum Beispiel in Thüringen und Hessen. Und viele der Störche, die gen Süden geflogen sind, kehren in diesem Jahr deutlich früher aus ihren Winterquartieren nach Deutschland zurück.

Manche Tiere sind laut Naturschutz-Institut in Sachsen bis zu vier Wochen eher dran als üblich. Der erste zurückgekehrte Storch wurde laut Naturschutzbund bereits am Anfang des Monats in Mecklenburg-Vorpommern gesichtet.

Bei den Störchen in Deutschland gibt es West- und Ostzieher. Die 1. Gruppe fliegt auf der westlichen Route über Frankreich nach Süden. Die Ostzieher dagegen haben einen weiteren Weg zu ihren Winterquartieren. Sie fliegen über die Balkanroute und die Türkei nach Afrika und kommen daher deutlich später zurück nach Deutschland als die Westzieher.