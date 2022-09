Die Sozialen Medien sind voller Werbung - nicht zuletzt durch Menschen, die dort mit Influencing ihr Geld verdienen.

Doch was bringt diese Form der Werbung? Das wurde in der Jugend-Digitalstudie der Postbank untersucht - und dabei stellte sich heraus: Jedes zweite Mädchen zwischen 16 und 18 hat im letzten halben Jahr etwas gekauft, was bei Insta, Youtube oder einem anderen Social-Media-Kanal empfohlen wurde. Bei den Jungs waren es 40 Prozent, die so ein Produkt gekauft hatten. Die Hälfte der befragten Jugendlichen sagte, ihnen sei wichtig, dass das Produkt nachhaltig ist - wobei das Bewusstsein mit dem Alter größer wurde und es bei Mädchen insgesamt deutlicher ausgeprägt war.

Viele verzichteten auch auf einen Neukauf, weil ihr altes Teil seinen Zweck noch erfüllte. Trotzdem gab die Hälfte der Befragten an, dass das Thema Klimaschutz für sie an Bedeutung verloren hat - angesichts der Pandemie und des Kriegs in der Ukraine.

Im Schnitt gaben Jungen zwischen 16 und 18 jeden Monat 120 Euro für Online-Einkäufe aus, bei den Mädchen waren es 83 Euro. Gekauft wurden vor allem Medienprodukte wie Videospiele und Spielekonsolen oder Kleidung und Schuhe. Kosmetik wurde dagegen meistens im Laden gekauft.