Ob ihr eure Sachen im Internet bestellt und liefern lasst, selbst mit dem Auto zum Laden fahrt oder ob ihr zu Fuß geht oder das Rad nutzt - für die Klimabilanz macht das gar keinen so großen Unterschied.

Zu diesem Ergebnis kommt das Umweltbundesamt. Viel entscheidender sei, WAS wir kaufen, also wie lange die Dinge halten und wie nachhaltig sie hergestellt wurden. Laut dem Umweltbundesamt entsteht der meiste Schadstoff-Ausstoß bei der Herstellung der Produkte.

Handel und Transport machen nur ein bis zehn Prozent der Emissionen aus. Einkaufen zu Fuß oder mit dem Rad ist dabei am besten, weil dabei keine Emissionen anfallen. Beim Online-Kauf fallen pro Einkauf etwa 200 bis 400 Gramm CO2 an, bei einer 5-Kilometer-Fahrt mit dem Auto bis zu ein Kilogramm. Der Online-Einkauf ist sparsamer als das eigene Auto, weil die Transport-Unternehmen ihre Routen effektiv planen und immer häufiger mit Elektrofahrzeugen unterwegs sind. In E-Autos und -Fahrrädern sieht das Umweltbundesamt große Potenziale.

Die Behörde rät Verbraucherinnen und Verbrauchern, die beim Einkaufen auf ihre Umweltbilanz achten wollen: umweltfreundliche Produkte kaufen, beim Online-Einkauf häufige Retouren vermeiden und gezielt Mehrwegsysteme nutzen.