In den USA sind vor Weihnachten offenbar gerade dort die meisten zum Einkaufen in Läden gegangen, wo die wenigsten Menschen gegen Corona geimpft sind.

Die Nachrichtenagentur Reuters hat Daten eines Kreditkartenunternehmens ausgewertet – und zwar für die Zeit der Weihnachtseinkäufe in den USA von Anfang November bis Heiligabend. Die Quote für Einkäufe vor Ort war demzufolge dort am höchsten, wo die Impfquote mit am niedrigsten ist: nämlich in den Bundesstaaten Arkansas, Kentucky und West Virginia. Dort hat sich bisher nur etwas mehr als die Hälfte der Menschen gegen Corona impfen lassen. Das Umsatzwachstum im Weihnachtsgeschäft lag dort in Läden mit zehn Prozent gut zwei Punkte über dem Durchschnitt. An der US-Ostküste zum Beispiel – in Bundesstaaten mit hoher Impfquote – kauften die Menschen dagegen öfter online ein.

Marktforschende sehen in dem Einkaufsverhalten in den Staaten mit geringer Impfquote zwar kein bewusstes Statement, aber doch einen politischen Hintergrund. Nach Worten einer Analystin sind es genau die Staaten, die eher als libertär gelten; wo also besonders die Freiheitsrechte des Einzelnen betont werden. Dort habe sich die Bevölkerung "weniger vorsichtig" in der Öffentlichkeit gezeigt.