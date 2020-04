Nach wie vor verdient in den meisten heterosexuellen Partnerschaften der Mann mehr als die Frau.

Ein deutsch-belgisches Forscher-Duo hat sich Daten von 27 europäische Länder angeschaut. Demnach verdienen Frauen und Männer zwar meist gleich viel, dass eine Frau aber mehr als 50 Prozent zum Haushalt beiträgt, ist selten. Dann haben die Forscher geschaut, woran das außer festgelegten Geschlechterrollen liegen könnte. Dafür haben sie einen virtuellen Heiratsmarkt simuliert. Sie haben Gehaltsdaten von 25- bis 45-Jährigen in Europa gesammelt und diese Datenpunkte auf Partnersuche geschickt. Die Datenpunkte mussten einen Partner bzw. eine Partnerin mit möglichst hohem Einkommen finden. Das führte dazu, dass sich Datenpunkte zusammentaten, die in der gleichen Gehaltsklasse unterwegs waren. Aber: Auch in der Simulation verdienten die Frauen etwas weniger als ihre Partner.

Die Schlussfolgerung: Selbst wenn es nicht bewusst passiert, kommen Männer oft mit Frauen zusammen, die weniger verdienen - weil es nach wie vor im Vergleich weniger Frauen gibt, die gut bezahlte Jobs haben.