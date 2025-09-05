Wer ab den 1980ern in Deutschland geboren worden ist, hat weniger Aufstiegschancen als frühere Generationen.

Das ist ein Ergebnis einer aktuellen Studie vom Ifo-Institut in München. Untersucht wurden die Geburtsjahrgänge 1968 bis 1987. Und laut den Forschenden hat sich Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre der Einfluss des Einkommens der Eltern auf die Bildung und das spätere Einkommen ihrer Kinder verdoppelt - innerhalb von nur einer Generation. Heißt: Die sogenannte Einkommensmobilität ist gesunken. Die beschreibt die Möglichkeit, dass sich das Einkommen von Leuten im Laufe ihres Lebens oder zwischen Generationen verändert - dass sie also in der Gehaltshierarchie nach oben oder unten rutschen können im Vergleich zu anderen.

Dazu kommt laut den Forschenden, dass die Einkommensungleichheit in Deutschland dann in den 1990ern und 2000er-Jahren stark angestiegen ist. Einer der Studienautoren meint: Die Kombi aus dieser steigenden Ungleichheit und den schrumpfenden Aufstiegschancen ist eine toxische Mischung für die Chancengerechtigkeit in Deutschland.