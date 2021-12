Das hat sich auch ein Team von der Hochschule München gedacht und untersucht, ob die Masken auch bei mehrfachem und langem Tragen noch vor einer Vireninfektion schützen. Dafür haben sie einen Simulator gebaut, der die menschliche Atmung nachahmt – inklusive Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Druck und Atemvolumen.

Damit wurden dann 15 handelsübliche FFP2-Masken untersucht. Sie wurden erst zwölf und dann zehn Stunden lang an den Simulator angeschlossen und nach Gebrauch jeweils bei 80 Grad getrocknet. Die gute Nachricht: Bei 12 der 15 Masken war die Filterleistung auch nach 22 Stunden Nutzung noch im Normbereich, sie schützten also wirksam vor einer Ansteckung. Bei etwa der Hälfte nahm die Filterleistung allerdings in der zweiten Nutzungsphase deutlich ab. Ein Produkt fiel schon im fabrikneuen Zustand durch.

Maske zwischendurch trocknen lassen



Die Forschenden sagen, man könne die Masken problemlos mehrere Tage lang tragen - jedenfalls, wenn man sie nur wenige Stunden am Stück aufhat. Man sollte sie aus hygienischen Gründen aber zwischendurch zum Trocknen aufhängen.