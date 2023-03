Studierende und Fachschüler können ab heute (15.03.2023) die Energiepreispauschale in Höhe von 200 Euro beantragen.

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat vesprochen, dass die Auszahlungen sehr schnell kommen sollen. Den Antrag können Berechtigte auf der Plattform Einmalzahlung200.de stellen.

Die Ampel-Koalition hatte die steuerfreie Sonderzahlung schon vor Monaten vereinbart. Sie soll Studierende und Fachschüler bei den stark gestiegenen Energiepreisen entlasten. Anspruch auf die 200 Euro hat, wer am 1. Dezember in Deutschland studiert - oder eine Fachschulausbildung gemacht hat. Außerdem muss man seinen Wohnsitz oder den gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben.