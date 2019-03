Aber wahrscheinlich geht es zig Planeten in unserer Galaxie genau so. Das meinen niederländische Astronomen der Uni Leiden. Denn zwar sind die meisten bisher bekannten Planeten Teil eines Systems - also sie umkreisen einen oder mehrere Sterne und sind durch deren Schwerkraft gebunden. Aber es gibt auch immer wieder "Einzelgänger", die ihren Mutterstern verloren haben und allein durchs All treiben.

Die Astronomen wollten rausfinden, wie solche ungebundenen Planeten entstehen und haben dafür in einem Modell das Schicksal von Planeten in einem typischen Sternenhaufen simuliert. Sie folgten der Entwicklung über einen Lauf von elf Milliarden Jahren.

Ergebnis: Fast allen Planeten in dem Sternhaufen ist irgendwas passiert - aber rund 16 Prozent der Sterne wurden komplett aus ihrem System geschleudert und zu sternlosen Einzelgängern. Für unsere Galaxie bedeutet das umgerechnet: Es könnte darin rund 50 Milliarden Einzelgänger-Planeten geben.

