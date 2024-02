Forschende vom Statistischen Bundesamt haben etwa 20.000 Menschen in 10.000 Haushalten dazu befragt, wie sie ihre Zeit verbringen - und sie haben dabei auch explizit nach Einsamkeit gefragt. Heraus kam, dass sich unter allen Befragten im Schnitt jede sechste Person oft einsam fühlt, unter den 18-29-Jährigen hat das sogar fast jede 4. Person bestätigt.



Die Statistik-Fachleute haben dazu mehrere Erklärungen. Möglich wäre, dass junge Menschen sich ihrer Gefühle bewusster sind. Denn in der Befragung hatten ältere Männer über 65 am seltensten angegeben, sich einsam zu fühlen - womöglich, weil sie das Thema runterspielen. Zweitens könnte es sein, dass die extremen Corona-Jahre besonders bei jungen Menschen Spuren hinterlassen haben. Und drittens waren Menschen in Seniorenheimen in der Befragung unterrepräsentiert, was die Ergebnisse verzerren könnte.