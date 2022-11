In Deutschland sind seit vielen Jahren nicht mehr so viele Kinder in die Schule gekommen wie in diesem Sommer.

Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes hat es mehr als 810.000 Erstklässlerinnen und Erstklässler gegeben - 40.000 Schüler oder rund 5 Prozent mehr als letztes Jahr. Das letzte Mal gab es so eine hohe Zahl von Einschulungen vor 17 Jahren. Die hohe Zahl erklärt sich laut Statistikbehörde durch die Geburtenrate und vor allem auch die Zuwanderung. Ende letzten Jahres lag zum Beispiel der Anteil ausländischer Kinder, die jetzt für eine Einschulung in Frage kamen, um acht Prozent höher als im Vorjahr. Das Bundesamt kann allerdings nicht sagen, wie sich der Ukraine-Krieg auf die Einschulungszahlen ausgewirkt hat.