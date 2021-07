Jetzt haben zwei Wissenschaftler der kanadischen Uni British Columbia ein physikalisches Modell entwickelt, wie Spritzen optimal in die Haut eingeführt werden können. Wichtig ist, wie fest die Haut ist und wie tief ein Medikament eingespritzt werden muss. Davon hängt dann ab, wie viel Druck die Spritze braucht und wie dick die Nadel sein muss. Das Modell zeigt: Wenn das Gewebe nicht so fest ist, muss die Nadel mit mehr Druck rein. Und je dünner die Nadel, desto weniger Druck ist nötig.



Ziel der Forschung ist zum Beispiel, dass Roboter bei ferngesteuerten OPs besser in Gewebe schneiden können. Denkbar wären aber auch Pflaster mit Mini-Nadeln drin, die Menschen sich selbst aufkleben können, ohne dass der Einstich wehtut.