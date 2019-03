Schakale vermutet man eher in Afrika, auch in Asien gibt es welche.

Mittlerweile ist eine Art auch in Europa heimisch geworden: der Goldschakal. Wildtier-Experten vom Netzwerk Large Carnivore Initiative for Europa schätzen, dass in Europa rund 117.000 Tiere leben - vor allem in Südosteuropa. Die Deutsche Presse-Agentur berichtet, dass aber auch in Deutschland seit rund 20 Jahren immer wieder einzelne Goldschakale gesichtet wurden.

Der Goldschakal ist eng mit dem Wolf verwandt. Ursprünglich ist er in Asien verbeitet - vom Nahen Osten bis nach Indien. Die Tiere gelten als extrem anpassungsfähig. Übergriffe auf Nutztiere sind bis jetzt nur selten vorgekommen. Der Goldschakal hat in Europa auch einen natürlichen Feind: den Wolf. Der ist ihm zahlenmäßig mit geschätzt 17.000 Tieren aber wohl deutlich unterlegen.