In diesem Edelstein gibt es Spuren von uraltem Leben.

Forschende aus Kanada haben in einem Rubin Rückstände gefunden, die auf die ersten Lebewesen unseres Planeten hinweisen – vor wirklich langer Zeit, denn der Rubin aus Grönland hat sich wohl vor 2,5 Milliarden Jahren in der Erdkruste gebildet. Die Forschenden schließen aus Grafit in dem Edelstein auf erstes Leben. Die Art des Kohlenstoffs ist für sie ein Hinweis darauf, dass sein Ursprung organisch ist.