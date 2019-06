Aber im Dunkeln sind wir aufgeschmissen. Da sind uns Elefanten voraus. Ein internationales Forschungsteam hat in Tests bewiesen, dass Asiatische Elefanten den volleren Teller erriechen können. Oder in ihrem Fall: den volleren Eimer. Sechs Elefanten in Thailand wurde eine ganze Reihe Eimer vorgesetzt. An die Sonnenblumenkerne darin kamen die Tiere nicht ran, sie konnten sie aber durch Löcher im Deckel riechen.

Wenn sie die Wahl zwischen zwei Eimern hatten, entschieden sich die Elefanten in rund 60 bis 80 Prozent der Fälle für den volleren. Je größer der Unterschied im Füllstand war, desto treffsicherer waren sie. Die Biologinnen und Biologen schreiben, dass Elefanten die einzigen Tiere sind, die nachweislich Mengen riechen können. In Tests mit Hunden klappt das nicht - trotz ihres hervorragenden Riechsinns.