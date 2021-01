Seit den 90ern hat die Erde mehr als 28 Billionen Tonnen Eis verloren.

Das entspricht etwa einem 100 Meter dicken Gletscher, der ganz Großbritannien bedeckt. Diese Zahlen haben Forschende aus Leeds und London in einer neuen Studie veröffentlicht. Dafür haben sie Satellitendaten ausgewertet und dabei zum ersten Mal alle Eis-Arten untersucht, die es auf der Erde gibt: Gletscher auf Bergen, arktische Gletscher, Schelfeis und Meereis. Die Forschenden schreiben, die globale Schmelze werde immer intensiver: Im Beobachtungszeitraum habe sie um 65 Prozent zugenommen. Am dramatischsten sei die Entwicklung in der Antarktis und Grönland.

Weniger Eis, weniger Reflektion, mehr Hitze

Der Verlust von Eis macht den Forschenden große Sorgen. Denn wenn Gletscher und Meereis zurückgehen reflektieren sie weniger Sonnenlicht - das heizt die Erde zusätzlich auf. Außerdem steigt durch die Schmelze der Meeresspiegel und bedroht den Lebensraum von Millionen Menschen und schließlich sind viele Menschen auf Gletscher als Frischwasser-Quelle angewiesen.