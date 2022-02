Aus dem Weltraum kann man vieles auf der Erde einfach besser beobachten, zum Beispiel die vielen tausend Gletscher weltweit.

Forschende der Universität in Grenoble haben jetzt eine Methode vorgestellt, wie sich die Dicke von Gletschern mit Hilfe von Satellitendaten bestimmen lässt. Der Vorteil: So können auch Messungen in den abgelegendsten Regionen gemacht werden. Das Team hat die Dicke für 98 Prozent der weltweiten Gletscherfläche bestimmt. Mit bisherigen Radarmessungen vor Ort wurden bisher nur rund 40 Prozent untersucht.