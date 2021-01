Warum eigentlich ist das beim Menschen anders und der Eisprung nicht sichtbar? Ein internationales Forschungsteam hat mit Computermodellen berechnet, welchen Vorteil Frauen davon haben, dass man ihnen ihre fruchtbaren Tage nicht ansieht. Bisherige Theorien gingen davon aus, dass der versteckte Eisprung in der Evolution entstanden ist, um Männer in einer Paarbeziehung zu binden und an der Pflege der Kinder zu beteiligen. Die neue Studie widerspricht dieser These. Die Männer hätten damit gar nichts zu tun. Bei Frauen seien die fruchtbaren Tage versteckt, weil sie sich damit vor Konkurrenz und Aggression durch andere Frauen schützen.

In den Augen der Forschenden zeigt die Studie, wie sehr die bisherige Wissenschaft aus dem Blickwinkel von Männern betrieben wurde. Selbst etwas so weibliches wie die Evolution des Eisprungs sei nur in Bezug auf Männer betrachtet worden. Das Sozialverhalten von Frauen sei aber nicht ausschließlich von Männern gesteuert.