In Los Angeles hat ein Eisverkäufer beschlossen, Influencern einen Denkzettel zu verpassen, weil sie für Likes gratis bedient werden wollen. Wie der Guardian unter anderem berichtet, hängt an seinem Eis-Truck ein Schild, wo steht -INFLUENCERS PAY DOUBLE. Auf Instagram schrieb er außerdem: Es ist uns egal, wie viele Follower ihr habt. Für einen Post wird es von mir niemals Gratis-Eis geben. Im Gegenteil - anstatt 4 Dollar zahlt ihr ab jetzt 8. Dazu gab's den Hashtag #InfluencersAreGross, also 'Influencer sind ekelhaft'.

Hintergrund waren wohl dreiste Anfragen von Bloggern, die ihre Reichweite als Währung einsetzen wollten. Er selbst nennt sich jetzt "Anti-Influencer-Influencer" und möchte nach eigener Aussage mit seiner Aktion das Bewusstsein schärfen und Vorbild für andere Kleinunternehmer sein. Inzwischen hat er selbst viele Fans, die sogar zu ihm nach LA pilgern.

Der einzige, der bei ihm gratis bedient werde, sei sein Vorbild Komiker Bill Murray.