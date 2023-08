Mammuts, Säbelzahntiger oder Wollnashörner sind heute lange ausgestorben. Warum, daran wird immer noch geforscht.

In Südkalifornien hat sich das ein Forschungsteam genauer angeschaut - denn dort bietet eine Grube mit vielen Fossilien quasi ein Fenster in die Zeit vor rund 13.000 Jahren. Das war das Ende der Eiszeit, es wurde immer wärmer, und das hat die Tierwelt unter Druck gesetzt. Gleichzeitig gab es aber auch so viele Brände wie noch nie - und zwar laut den Forschenden vor allem durch die Menschen, die sich zu dieser Zeit in der Gegend ausbreiteten. Der Einblick in die Grube zeigt, dass damals weite Teile der Pflanzenwelt zerstört wurden. Dadurch hatten Pflanzenfresser kaum noch was zu fressen und für Raubtiere wurde es dadurch schwieriger, Beute zu finden. Die meisten großen Eiszeit-Säugetiere wie Säbelzahnkatzen oder Riesenfaultiere starben aus.

Die Forschenden sagen: Heute gibt es in vielen Teilen der Welt ähnliche ökologische Bedingungen, zum Beispiel im Mittelmeerraum und dem Westen der USA. Die Studie über das Ende der Eiszeit-Tiere könnte helfen, in Zukunft ähnliche Katastrophen zuverhindern.