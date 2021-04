Während der letzten Eiszeit gab es immer wieder radikale Veränderungen im Klima. Warum das so war, ist bis heute ein Rätsel.

Bei diesen sogenannten Dansgaard-Oeschger-Ereignissen stiegen die Durchschnittstemperaturen in Grönland innerhalb von Jahrzehnten um 5 bis 16 Grad Celsius. Bis jetzt können Klimawissenschaftler nicht wirklich erklären, was diese Ereignisse ausgelöst hat. Waren es die Ozeanströmungen im Nordatlantik, das Meereis in der Arktis oder die Niederschlagsmengen auf der Nordhalbkugel?

Dominoeffekt

Forschende aus Dänemark und Frankreich haben nun Eisbohrkerne aus Grönland untersucht, um das Rätsel zu lösen. Ihre Ergebnisse zeigen: Dansgaard-Oeschger-Ereignisse entstanden immer durch eine Art Dominoeffekt, bei dem Veränderungen eines Klimafaktors einen anderen Faktor zum Kippen brachten.

Aber: Es gibt kein Muster, es sieht so aus, als ob jeder einzelne der möglichen Kandidaten den Dominoeffekt starten kann. Die Forschenden betonen deshalb, dass wir die derzeitige Klimaerhitzung unbedingt begrenzen müssen - um nicht einen ähnlichen Dominoeffekt auszulösen.