Raubtiere in der Eiszeit hatten offenbar häufiger Gelenkprobleme.

Das berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Plos One. Die Forschenden haben mehr als 1.000 fossile Knochen von Säbelzahnkatzen untersucht und mehr als 500 einer großen Hunde-Art. Dabei zeigten ringförmige Defekte, dass etliche Tiere offenbar unter Gelenkverschleiß litten. Konkret geht es um die Krankheit Osteochondrose. Bei der gehen an den Gelenken nach und nach Knochenzellen und Knorpel zugrunde und verursachen so den Gelenkverschleiß.

Mögliche Ursache: Inzest

Davon waren bis zu sechs Prozent der untersuchten eiszeitlichen Raubtiere betroffen - und zwar an Schulter- und Kniegelenken. Diese Zahl ist laut den Forschenden überraschend hoch: Heute leiden weniger als ein Prozent der Haushunde und auch der Menschen an Osteochondrose. Deshalb vermuten die Forschenden, dass es in der damals schrumpfenden Population der Eiszeit-Raubtiere vermehrt Inzest gab, durch den die Gelenkprobleme häufiger wurden.