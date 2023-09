Vor gut 8000 Jahren wurde es in Nordeuropa und im Nordatlantik deutlich kälter.

Grund dafür waren Veränderungen der sogenannten Atlantischen Umwälzströmung (AMOC). Sie bringt unter anderem warmes Wasser aus den Tropen nach Norden und sorgt so in Europa für ein gemäßigtes Klima. Vor 8000 Jahren brach die Strömung aber zusammen. Als Grund wird vermutet, dass innerhalb kurzer Zeit viel Süßwasser aus einem riesigen See im heutigen Kanada in den Atlantik floss und das System durcheinanderbrachte.

Auch schmelzendes Eis verantwortlich



Forschende aus Großbritannien haben jetzt in Schottland Sedimente aus jener Zeit vor rund 8000 Jahren untersucht. Sie schreiben, dass der See alleine nicht der Grund gewesen sein kann. Ihre Funde deuten darauf hin, dass der Meeresspiegel in Schottland damals um zwei Meter gestiegen ist. Sie gehen deshalb davon aus, dass außerdem in kurzer Zeit im Osten Kanadas und im Nordosten der USA viel Eis schmolz und ins Meer floss.

Die Forschenden sagen auch: Was gerade in Grönland und anderen Teilen der Arktis passiert, der schnelle Rückgang des Eispanzers, könnte wieder dazu führen, dass sich die Atlantische Umwälzströmung weiter abschwächt oder sogar zusammenbricht - und das gilt als einer der Kipppunkte für das globale Klima - mit unabsehbaren Folgen.

Vor 8000 Jahren gingen die Luft-Temperaturen im Nordatlantik und in Europa um 1,5 bis 2 Grad Celsius zurück und es regnete mehr, während es anderswo auf der Erde deutlich wärmer und trockener wurde. Das hielt für etwa 200 Jahre an.