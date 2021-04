Wie haben die Grauwölfe in Kanada das Ende der letzten Eiszeit vor etwa 11.700 Jahren überlebt?

Diese Frage wollten Forschende vom kanadischen Museum für Naturkunde klären. Immerhin sind damals viele andere große Säugetiere, wie der Säbelzahntiger oder auch das Mammut ausgestorben. Die Forschenden haben Knochen und Zähne von eiszeitlichen Wölfen mit denen von heutigen Wölfen verglichen. Der Vergleich zeigte, dass die Wölfe am Ende der Eiszeit ziemlich flexibel auf die Veränderungen des Klimas reagiert - und ihre Ernährung umgestellt haben. Statt Mammut gab es jetzt Elche und statt Schneeschafen mehr Karibus. Die Wölfe passten sich dabei auch an einen veränderten Lebensraum an, denn statt in einer Steppe lebten sie nun in einem Urwald.

Das war laut den Forschenden aber nur möglich, weil es genug Beutetiere für die Wölfe gab. Für den Schutz der Population heute sei es deshalb wichtig, auch die Karibus und Elche zu schützen.