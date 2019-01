Aber für viele ist die Vorstellung dann doch ein bisschen eklig, herzhaft in frittierte Grillen oder Käfer zu beißen. Die "Süddeutsche Zeitung" schreibt, Psychologen aus den USA und Australien haben herausgefunden, wie man Insekten-Verweigerer doch zum Probieren motivieren könnte. Sie sagen, es helfe, erst mal mit Sushi essen anzufangen. Wer sich auf rohen Fisch einlasse, senke damit offenbar generell seine Hemmschwelle vor unbekannten tierischen Produkten. Das haben die Forscher bei Befragungen von Menschen in Indien und den USA herausgefunden. Demnach hilft es auch, sich an Insekten als Lebensmittel zu gewöhnen, wenn man erst mal mit Mehl aus Maden oder Grillen zum Beispiel Kekse backt.

Insekten verbrauchen bei der Aufzucht deutlich weniger Ressourcen als Rinder, Schweine oder Geflügel. Wären sie allerdings schmerzempfindlich, würde tierisches Leid vervielfacht, warnen die Forscher.