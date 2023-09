Forschende aus Südamerika und Europa haben in den letzten 30 Jahren mehr als 120 Waldflächen in Südamerika untersucht. In dem Zeitraum gab es immer wieder trockene Phasen. In den Jahren 2015/16 war es aber besonders trocken und heiß - wegen des Klimaphänomens El Niño.



Das tritt auf, wenn das Oberflächenwasser im Pazifik wärmer ist als üblich, was sich gravierend auf das Weltklima auswirkt und regelmäßig zu Massensterben in der Tierwelt führt.

Auch Abholzung ein Problem



2015/16 sind in einigen der untersuchten Wälder so viele Bäume gestorben, dass die Wälder in der Bilanz kein CO2 mehr aufgenommen haben. Betroffen waren Flächen, die ohnehin relativ trocken und durch Abholzung geschädigt sind. Die übrigen Waldflächen kamen mit der Extremphase aber genau so gut klar wie mit früheren Dürreperioden.

Die Forschenden warnen, dass El Niño in diesem Jahr wieder für extreme Klima-Verhältnisse sorgen könnte. Sie befürchten, dass es für das Amazonasgebiet so schlimm wird wie vor sieben Jahren.