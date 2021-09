In El Salvador kann ab morgen auch mit Bitcoin bezahlt werden.

Der Staat in Zentralamerika ist der erste, der die Digitalwährung offiziell zum gesetzlichen Zahlungsmittel macht. Das Gesetz dazu war vor drei Monaten verabschiedet worden und tritt morgen in Kraft. Darin steht zum Beispiel, dass jeder Händler Bitcoin annehmen muss, der technisch dazu in der Lage ist. Wer will, kann auch seine Steuern in Bitcoin bezahlen.

In El Salvador wird bisher in US-Dollar bezahlt. Damit ist das Land abhängig von der Politik der US-amerikanischen Notenbank. Das soll sich mit dem Bitcoin ändern. Die Digitalwährung wird nicht von einer Zentralbank kontrolliert, sondern "geschürft" - das heißt: durch aufwändige Computerverfahren geschaffen. Es gibt starke Kursschwankungen.