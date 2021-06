Als erstes Land der Welt will El Salvador Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel zulassen.

Der Präsident des Landes Nayib Bukele hat angekündigt, dass er ein Gesetz dazu in der kommenden Woche in den Kongress einbringen will.

Bitcoin ist die bekannteste Digital- oder Kryptowährung. Sie wird nicht von einer Zentralbank kontrolliert. Sie entsteht durch ein dezentrales und enorm energieintensives Computerverfahren - das sogenannte Mining. Die Kryptowährung gilt als Spekulationsobjekt und die Kurse schwanken stark. Unter anderem deshalb halten die meisten Wirtschaftsfachleute Bitcoin als reguläres Zahlungsmittel für ungeeignet.