In El Salvador ist ein ehemaliger Polizist offenbar zum Anführer einer Verbrecherbande geworden.

Der Ex-Polizist war vor zwei Wochen als Hauptverdächtiger in einem Mordfall festgenommen worden. Jetzt haben gerichtsmedizinische Spezialkräfte sein Haus durchsucht - und dabei die Überreste von mindestens 40 weiteren Mordopfern gefunden. Die meisten davon sollen Frauen sein.

Überreste von 40 Mordopfern

Laut dem Justizminister des Landes sollen jetzt DNA-Proben von Menschen aus der Gegend genommen werden, die Verwandte vermissen. Diese Proben sollen mit den Opfer abgeglichen werden. Im Zusammenhang mit den Mordfällen wurden außerdem elf weitere Verdächtige festgenommen, die aus dem Umfeld des Ex-Polizisten stammen.

El Salvador hat eine der höchsten Femizid-Raten weltweit

In El Salvador leben knapp 7 Millionen Menschen. Gewalt gegen Frauen ist in dem Land weit verbreitet. El Salvador hat eine der höchsten Femizid-Raten weltweit, also dass Mädchen und Frauen aufgrund ihres Geschlechts getötet werden. In den meisten Fällen werden die Täter dafür nicht bestraft.