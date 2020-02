Präsident Nayib Bukele hatte die Parlamentarier zu der außerordentlichen Versammlung gezwungen - sie sollen einem umstrittenen Kredit über umgerechnet 100 Millionen Euro zustimmen. Bukele will damit mehr Geld in die innere Sicherheit und in die Bekämpfung von Banden stecken. Die Abgeordneten sind gegen den Kredit. Aus ihrer Sicht ist unklar, wie genau der Kredit eingesetzt werden soll. Menschenrechtler kritisieren, dass das Militär dabei eine große Rolle spielen und es mehr Überwachung geben soll. Am Wochenende hatte Bukele schon seine Anhänger aufgerufen, das Parlament zu besetzen. Rund 50.000 Menschen waren erschienen.

El Salvador ist eines der gewalttätigsten Länder Lateinamerikas. Präsident Bukele ist seit einem halben Jahr im Amt. Er gewann die Wahl mit dem Versprechen, die massive Kriminalität im Land zu beenden. Kritiker werfen ihm einen autoritären Führungsstil vor.