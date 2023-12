Dafür hat das Einkammerparlament ein neues Migrationsgesetz verabschiedet. Es soll in den kommenden Tagen in Kraft treten und sieht vor, dass Spenderinnen und Spender aus dem Ausland nicht erst wie üblich fünf Jahre in El Salvador leben müssen, um die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Wie hoch die Spende in der Kryptowährung dafür sein muss, steht nicht in dem Gesetz.

Bitcoin seit 2021 Landeswährung

El Salvadors Präsident Nayib Bukele hatte Bitcoin 2021 als Landeswährung eingeführt und gehofft, dass das einen wirtschaftlichen Aufschwung bringt. Die Umsetzung läuft aber schleppend, kaum jemand zahlt im Alltag mit Bitcoin. In El Salvador leben 6,5 Millionen Menschen, mehr als 40 Prozent davon unter der Armutsgrenze. Im Moment verhandelt das Land mit dem Internationalen Währungsfonds über Finanzhilfen. Der IWF fordert, dass Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel wieder abgeschafft wird, auch, weil der Kurs extrem schwankt.