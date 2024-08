Begegnungen zwischen Elefanten und Menschen gehen in Indien nicht immer gut aus.

Immer wieder sterben aber auch Menschen, wenn sie auf die Tiere treffen: in den letzten vier Jahren waren es in ganz Indien mehr als 1.700 Todesfälle. Im Bundesstaat Assam lebt eine der größten Elefantenpopulationen Indiens. Dort soll eine App jetzt helfen, solche Todesfälle zu vermeiden. Die Haati App warnt vor Elefantenherden, die in die Siedlungen kommen. Außerdem kann man dort nachlesen, wie man solarbetriebene Zäune baut, um die Tiere abzuhalten. Für den Fall, dass Elefanten was kaputt machen oder es doch zu Verletzungen oder Todesfällen kommt, können Opfer oder Angehörige über die App Kompensationszahlungen von den Behörden beantragen.

Tierschutzverbände sagen, dass Elefanten gerade im indischen Bundesstaat Assam aggressiver werden, weil ihr Lebensraum immer kleiner wird.