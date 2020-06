In Indien versuchen die Menschen zu verhindern, dass Wildtiere zu nah an ihre Dörfer herankommen. Zum Teil mit drastischen Methoden, bei denen die Tiere auch getötet werden können. Der Fall einer trächtigen Elefantendame sorgt gerade für Diskussionen.

Laut den Behörden im indischen Bundesstaat Kerala hat das Tier eine Frucht probiert, die mit Sprengstoff gefüllt war. Die ist daraufhin explodiert. Später starb die trächtige Elefantendame an ihren Verletzungen. In den sozialen Netzwerken fordern Tausende in Indien unter anderem, dass es strengere Tierschutzgesetze gibt. Und sie wollen, dass die Verantwortlichen bestraft werden.