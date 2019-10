Ein Forschungsteam der Uni Pennsylvania in den USA hat jetzt einen Lithium-Ionen-Akku entwickelt, der schon nach zehn Minuten voll geladen sein soll. Seine Kapazität ist demnach so groß, dass man mit ihm ungefähr doppelt so weit fahren kann wie mit herkömmlichen Akkus.

Die Forschenden schreiben, dass sie das durch eine neue Bauweise geschafft haben - der Knackpunkt ist demnach ein dünner Nickelfilm auf der Graphit-Anode. Der verhindert, dass sich beim Laden starke Hitze entwickelt und der Akku dadurch in Brand gerät. Laut den Forschenden passierte das im Test mit einem bisherigen Akku schon nach 60 Schnellladungen, beim neuen Akku selbst nach 1.700 Zyklen nicht.

Als nächstes wollen die Forschenden einen Akku entwickeln, der schon nach fünf Minuten voll geladen ist.