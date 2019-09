Die Experte gehen davon aus, dass es durch den Umstieg von Verbrennungsmotoren auf Elektromobilität bald rund 125.000 Arbeitsplätze weniger geben wird. Die Studie kommt von der Universität Duisburg-Essen. Sie liegt der Welt am Sonntag vor.

Hintergrund ist, dass für Elektroautos zwar teure Batterien benötigt, viele andere Bauteile herkömmlicher Wagen aber nicht mehr gebraucht werden.

Den Berechnungen liegt die Annahme zugrunde, dass in gut zehn Jahren etwa zwei Drittel aller neu hergestellten Fahrzeuge in Deutschland reine Elektroautos sein werden. Die Forschenden kommen zu dem Ergebnis, dass in der Produktion deutlich mehr Jobs wegfallen als in den Entwicklungsabteilungen.