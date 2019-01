Was sich heute noch wie eine blöde Situation anhört, könnte in der Zukunft gar kein Problem mehr sein. Denn Wissenschaftler aus den USA und Spanien haben einen Weg gefunden, um aus einem WLAN-Signal Strom zu machen - und zwar mit Hilfe eines ultradünnen neu entwickelten Halbleiters, der nur drei Atome dick ist. Das Material dient als Antenne, die verschiedene Funksignale auffagen kann - darunter auch die Wellen aus einem WLAN Router. Innerhalb der Antenne werden diese Signale dann in den Strom umgewandelt, den Smartphones brauchen. In Experimenten konnten die Wissenschaftler so genug Energie erzeugen, um beispielsweise ein Smartphone-Display zu beleuchten, oder Computerchips zu betreiben.



"Großes Potential"

Die Forscher sehen großes Potenzial für ihre Erfindung. Weil der Halbleiter biegsam ist, könnte man ihn als Stromquelle in neue, flexible Smartphones verbauen. In Herzschrittmachern könnte er potenziell giftige Lithium-Batterien ersetzen. Und weil das Material verhältnismäßig billig ist, könnte sich der Einsatz auch wirtschaftlich lohnen. Die Studie ist im Fachmagazin Nature erschienen.