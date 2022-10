Wir merken es nicht ständig, aber die Luft um uns herum ist immer elektrisch geladen.

Wie stark dieses elektrostatische Feld der Erde ist, das wird unter anderem durch das Wetter bestimmt. Aber: auch durch Insekten wie zum Beispiel Bienen oder Grashüpfer. Das hat jetzt ein Forschungsteam unter Leitung der Uni Bristol herausgefunden. Denn nicht nur die Luft hat elektrische Ladung - auch Lebewesen. In einem Insektenschwarm kommt dann unter Umständen sehr viel Ladung zusammen. Die Forschenden haben jetzt berechnet, wie hoch die werden kann. Ergebnis: Ein Bienenschwarm kann je nach Größe und Dichte so viel Ladung zusammenbringen, dass er die Ladung in der Atmosphäre deutlich beeinflussen kann. Bei Heuschrecken kamen die Forschenden zu einem ähnlichen Ergebnis. Ein richtig großer Schwarm kann den gleichen Effekt haben wie ein Gewittersturm.

Die elektrische Ladung beeinflusst dann zum Beispiel, wie sich Wassertropfen in der Atmosphäre zu Wolken sammeln oder Wüstenstaub und Aerosole verteilen.