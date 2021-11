Wann haben die Menschen angefangen, Schmuckstücke gezielt zu verzieren?

Das hat ein internationales Forschungsteam untersucht. Die Forschenden glauben, dass sie in einer Höhle in Polen zumindest für Eurasien den momentan frühesten Beleg gefunden haben: Und zwar ist das ein ovaler Anhänger aus Mammut-Elfenbein, der wohl 41.500 Jahre alt ist.

Die Verzierungen auf dem Elfenbein bestehen aus zwei Löchern und mehr als 50 Punktierungen, angeordnet in einer ungleichmäßigen Schleife. Die Forschenden berichten in den Scientific Reports, dass das Muster ähnlich ist wie bei Schmuck aus späteren Zeiten in Europa. Deshalb vermuten sie, dass es sich bei der Verzierung entweder um eine Art Zählsystem zur Jagd handelt oder um eine Darstellung der monatlichen Zyklen von Mond oder Sonne.