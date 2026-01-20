Ein Großteil des weltweiten Kakaos wird in der Elfenbeinküste produziert. Aber da stockt der Handel seit einiger Zeit, das berichten französische Medien. Große Kakaomengen lagern bei Händlern und in Häfen des Landes und werden seit Monaten nicht abtransportiert. Nach Angaben des Branchenverbands hat die Regierung des afrikanischen Landes jetzt aber zugesagt, dass der Kakao bald abgeholt werden soll.
Zu hohe Preisvrostellung als Ursache
Seit November haben Produzenten in dem Land keine Zahlungen mehr bekommen. Das stürzt viele in dem Land in Not, denn indirekt lebt etwa ein Fünftel der Bevölkerung der Elfenbeinküste vom Kakaogeschäft.
Grund der Exportblockade ist offenbar ein von der Regierung festgelegter hoher Preis für den Kakao, der dem am Weltmarkt nicht mehr entspricht. Vorletztes Jahr hatte der Kakopreis fast 12.000 US-Dollar pro Tonne erreicht, aktuell liegt er unter 5.000 Dollar.