Kakao war zuletzt ziemlich teuer und damit auch Schokolade.

Ein Großteil des weltweiten Kakaos wird in der Elfenbeinküste produziert. Aber da stockt der Handel seit einiger Zeit, das berichten französische Medien. Große Kakaomengen lagern bei Händlern und in Häfen des Landes und werden seit Monaten nicht abtransportiert. Nach Angaben des Branchenverbands hat die Regierung des afrikanischen Landes jetzt aber zugesagt, dass der Kakao bald abgeholt werden soll.

Zu hohe Preisvrostellung als Ursache