Laut der Internationalen Arbeitsorganisation ILO arbeiten rund 800.000 Jungen und Mädchen auf den Plantagen - trotz einer Konvention, die Minderjährige vor schwerer und gefährlicher Arbeit schützen soll.

Die Regierung der Elfenbeinküste versucht jetzt eine neue Strategie, um Kinderarbeit im Kakaoanbau zu verhindern. Ziel ist, die finanzielle Lage der Familien aufzubessern. Dafür sollen in erster Linie die Rechte der Frauen gestärkt werden. Ihre Rolle als potenzielle Mitverdienerin wurde bisher vernachlässigt. In das neue Programm will die Elfenbeinküste bis übernächstes Jahr mehr als 130 Millionen Dollar stecken, zum Beispiel in Bildungsangebote.

Bisherige Aufrufe an die Bauern, ihre Kinder zur Schule statt auf die Plantage zu schicken, schlugen fehl. Auch, weil viele Familien nicht ausreichend für ihre Ernte bezahlt werden.