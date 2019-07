Das ist das Konzept einer Kunststoff-Fabrik, die in der Elfenbeinküste in Westafrika in Betrieb geht. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet über die Fabrik, die unter anderem vom Uno-Kinderhilfswerk Unicef finanziert wird. In dem Werk sollen bis 2021 genügend Plastikziegel produziert werden, um 500 Klassenzimmer zu bauen. Gesammelt werden die nötigen Abfälle von Frauen, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen.

Die zuständige Unicef-Mitarbeiterin sagt, dass das Ganze wie Lego funktioniert. Die Steine seien billiger und leichter als andere Baumaterialien, man brauche keinen Zement und sie blieben bei Hitze kühl. Laut Unicef kann in der Elfenbeinküste jeder zweite Erwachsene nicht lesen. Das Land brauche zusätzlich 15.000 Klassenzimmer, um Unterricht für alle Kinder zu gewährleisten.