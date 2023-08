Alle elf Jahre ungefähr bekommt sie besonders viele Flecken. Und nach Angaben der US-Atmosphärenbehörde NOAA ist die Zahl aktuell so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr. Die Zahl der Flecken zeigt auch an, wie aktiv die Sonne gerade ist - also wie viel sie von ihrer Atmosphäre ins All schleudert.

Sonnenstürme können Satelliten zerstören

Der Direktor des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung schätzt, dass solche Sonnenstürme in nächster Zeit mehr werden. Der Deutschen Presse-Agentur sagte er, dass das auch Auswirkungen auf die Erde haben kann. Wenn extrem energiegeladene Teilchen von der Sonne den Schutzschild der Erde durchbrechen, dann können zum Beispiel Polarlichter entstehen, aber auch Satelliten kaputt gehen oder Stromnetze ausfallen. Richtig große und für uns bedenkliche Sonnenstürme gebe es aber selten.

Die Zahl der Sonnenflecken und die Helligkeit der Sonne beeinflussen auch unser Klima, allerdings nur sehr gering. Mit dem aktuellen rasanten Klimawandel haben sie laut dem Forscher kaum etwas zu tun.