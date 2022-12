Die US-Elite-Universität Harvard bekommt ihre erste schwarze Präsidentin.

Es ist Claudine Gay, eine Professorin, die zu ethnischen Fragen in der US-Politik und zu Ungleichheit forscht. Als Tochter haitianischer Einwanderer ist sie die erste Person of Colour und die zweite Frau an der Spitze der Elite-Uni. Anfang Juli soll sie ihr Amt antreten. Gay sagt, dass sie daran arbeiten will, die Wissenschaft aus dem Elfenbeinturm zu holen - Harvard müsse der Gesellschaft dienen. Als Dekanin setzte sie sich schon für Diversität und gegen sexuelle Belästigung an der Hochschule ein.

Harvard gehört zu den acht Elite-Unis der Ivy League in den USA. Aktuell hat keine der anderen sieben Unis eine schwarze Führungsperson.