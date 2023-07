Twitter gibt es nicht mehr: Der Kurznachrichtendienst heißt jetzt X - und im Logo ist auch kein blaues Vögelchen mehr zu sehen, sondern ein weißes X auf schwarzem Grund.

Elon Musk, der das Unternehmen im Oktober gekauft hatte, reiht es damit in seine anderen Firmen ein: 1999 hatte er die Firma X.com gegründet, außerdem gehört ihm das Raumfahrtunternehmen SpaceX und auch den Mutterkonzern von ehemals Twitter hatte er schon in The X Corporation umbenannt.

Musk will den Kurznachrichtendienst zu einer Multifunktions-App umbauen: inklusive Bezahldienst und Online-Marktplatz. Fachleute sehen die Chancen, dass X zu einer Art neue Super-App wird, aber skeptisch. Musk hatte nach der Übernahme viele Angestellte gefeuert. Seitdem sind die Werbeeinnahmen eingebrochen und es gibt immer wieder technische Probleme.