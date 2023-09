Es gibt Eltern, die bereuen es, Kinder bekommen zu haben.

Manche fragen: Warum habt ihr es dann getan? Ein Forschungsteam der Rutgers-Universität in den USA wollte Antworten finden und hat sich auf der Online-Plattform Reddit umgeguckt. Da haben Menschen, die ihre Elternschaft bereuen, Erfahrungsberichte geschrieben. Mehr als 85 dieser Berichte haben die Forschenden ausgewertet.

Sie haben herausgelesen, dass es einen interessanten Grund gibt, warum viele dieser Eltern sich für Kinder entschieden haben: FOMO - also die Angst, etwas zu verpassen. Die Forschenden schreiben, dass das möglicherweise viel mit sozialen Normen zu tun hat: Die können Menschen, die eigentlich keinen großen Kinderwunsch haben, unter Druck setzen, doch Kinder zu bekommen.

Der Untersuchung zufolge geben in den USA etwa 7 Prozent der Eltern an, dass sie sich, wenn sie neu entscheiden könnten, nicht nochmal für Kinder entscheiden würden. In Deutschland ist der Anteil ähnlich hoch.