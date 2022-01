In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist Glückspiel aus religiösen Gründen verboten.

Jetzt hat eines der Emirate aber einen Milliarden-Vertrag mit dem US-Kasinobetreiber Wynn Resorts geschlossen. Das gab das Emirat Ras al-Chaimah bekannt und sprach davon, dass kommerzielle Spiele gestattet würden. Dass dabei auch Bargeld eingesetzt wird, wollte die Tourismusbehörde des Scheichtums nicht bestätigen. Sie ließ aber wissen, dass die Spiele auf allen Ebenen verantwortungsvoll blieben und alle Gesetze, einschließlich der gegen Finanzkriminalität, eingehalten würden.

Islam verbietet Glücksspiel

Im Islam gilt das Glückspiel als verboten. In arabischen Ländern gibt es Kasinos bisher nur in Ägypten, Libanon, Marokko und Tunesien. In den Emiraten wird schon länger über sie als Einnahmequelle spekuliert. Mehrere Kasino-Betreiber sind dort in Bauprojekte involviert.